Prensa chilena resalta error de Gallese en el arco y caliente partido contra Perú: "Para mal..."

El Clásico del Pacífico sumará un capítulo más en su historia. La selección peruana logró conseguir un empate contra Rusia con gol de Álex Valera y espera conseguir una victoria ante la 'Roja'. La prensa chilena está pendiente del rendimiento de los dirigidos por Manuel Barreto y no dejaron pasar el garrafal error de Pedro Gallese en el primer tiempo.

Desde Chile destacan el empate de Perú ante Rusia, pero no dejaron pasar por alto el tremendo fallo de Pedro Gallese. En el amistoso de octubre, la 'Roja' se llevó la victoria por 2-1, pero esta vez, los protagonistas en el campo serán diferentes y esto podría beneficiar a los peruanos.

Prensa chilena apunta contra Gallese antes de partido amistoso

En la previa del encuentro que se disputará en Rusia, el portal RedGol fue puntual al indicar que el cotejo fue protagonizado por los arqueros, empezando por la mala respuesta de Gallese y la inaudita reacción del guardameta ruso para el gol de Valera.

"Pese a su equivocación, Gallese fue buena figura con un par de intervenciones que mantuvieron la ventaja mínima y como suele suceder, los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro. En el 81′, cuando el encuentro estaba en su recta final, Alex Varela sacó un zurdazo de larga distancia que encontró floja resistencia del arquero ruso Matvey Safonov. De esta manera, Rusia tuvo que conformarse con el empate 1-1", señala el portal.

Prensa chilena destaca empate de Rusia vs Perú.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El partido entre Perú vs Chile es uno de los amistosos internacionales como parte de la fecha FIFA. A pesar de no haberse clasificado al próximo Mundial, ambas selecciones buscan reforzar sus equipos con nuevos talentos y renovar su plantel. El partido entre Chile vs. Perú se jugará el martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m. en Rusia.