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Nolberto Solano habló fuerte sobre Mano Menezes por no convocar a Renato Tapia: "Muy penoso"

'Ñol' Solano no evitó lanzar un duro comentario sobre la lista de convocados de Mano Menezes en la que no figura Renato Tapia, un referente de la selección peruana.

Jasmin Huaman
Mano Menezes no convocó a Tapia y 'Ñol' Solano opinó al respecto.
Mano Menezes no convocó a Tapia y 'Ñol' Solano opinó al respecto. | Foto: Composición Líbero
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Durante varios años, Renato Tapia fue considerado el capitán de la selección peruana debido a la calidad y liderazgo que tenía dentro del plantel. El presente refleja que no es considerado por Mano Menezes y, por lo menos, no será parte de los primeros amistosos de la ‘Bicolor’. Ante ello, Nolberto Solano no dudó en dejar una dura opinión sobre la no convocatoria del jugador de 30 años.

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Renato Tapia es jugador de Al-Wasl y ha tenido poca notoriedad para no conseguir el llamado de Mano Menezes, quien busca darle oportunidad a nuevos jugadores para dar comienzo a la nueva era de la selección peruana. Sin embargo, la noticia no fue tomada de la mejor manera por muchos expertos y uno de ellos fue Nolberto Solano.

‘Ñol’ Solano dio duro comentario sobre la salida de Mano Menezes

Solano es considerado uno de los referentes del fútbol peruano por todo lo que logró en su carrera como futbolista profesional tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es entrenador de la selección de Pakistán, pero también ha tenido experiencia como DT de la selección peruana.

“Me sorprendió por la calidad. Nosotros estamos hablando que estamos utilizando jugadores de afuera y darnos el lujo, a un jugador con más de 80 partidos con la selección, todavía está vigente, nos suena a todos, nos hace ruido. Esperemos que sea desde el lado de que el profe Mano quiere mirar algo diferente, pero si no está siendo convocado por temas personales con gente miembro de la FPF, ya sería algo muy penoso”, indicó ‘Ñol’ sobre la ausencia de Tapia con Mano Menezes.

Nolberto Solano fue entrenador de la selección peruana.

Nolberto Solano fue entrenador de la selección peruana.

Partidos de la selección peruana con Mano Menezes

La presentación de Mano Menezes con Perú será frente a Senegal con el amistoso que se jugará en el Stade de France por la fecha FIFA. Luego, el próximo partido será contra Honduras el 31 de marzo.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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