La selección peruana perdió 4-1 ante Argentina y desató la preocupación de los hinchas

La selección peruana hace poco perdió con Senegal y empató con Honduras en amistosos de fecha FIFA. Por ello, los hinchas se quedaron sumamente preocupados y comenzaron a criticar el rendimiento mostrado, pero ahora una nueva noticia les dará otro fuerte dolor de cabeza.

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Resulta que la Blanquirroja sucumbió 4-1 ante su similar de Argentina en un duelo oficial, aunque no se trata de la escuadra absoluta que actualmente comanda Mano Menezes, sino de la Sub-17 que perdió en su debut por el Campeonato Sudamericano de la categoría.

La selección peruana se estrenó de la peor manera, ya que ahora se ubica en el fondo de la tabla de posiciones. Aranda fue el encargado de empatar momentáneamente para los incaicos, pero luego llegó una ola de goles de la Albiceleste y ahora al cuadro nacional solo le queda prepararse para sus próximos encuentros del certamen continental.

Argentina derrotó a Perú.

Vale precisar que la Blanquirroja comparte el Grupo B con Argentina, Venezuela, Bolivia y Brasil. El torneo culminará el 19 de abril y tiene como objetivo definir a las escuadras clasificadas a la Copa del Mundo de Qatar 2026. Los dos primeros puestos de cada zona acceden directamente al Mundial, mientras que los terceros y cuartos jugarán la repesca donde saldrán los otros dos boletos a la cita internacional.

¿Dónde ver el Sudamericano Sub-17?

La transmisión de los partidos de la selección peruana y todos los del Sudamericano Sub-17 contarán con transmisión exclusiva de DirecTV Sports. Asimismo, podrás ver el campeonato totalmente online mediante la plataforma DGO.