Liga 1 asegura que Alianza Lima jugará su clásico ante Sporting Cristal: "Jaque mate"

Dentro de poco Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Previo a este trascendental compromiso, la Liga 1 informó que este es el clásico del fútbol peruano, dejando sorpresivamente de lado a Universitario de Deportes. Te contamos qué publicó exactamente el campeonato nacional.

Normalmente el compromiso más importante de nuestro balompié es el que protagonizan blanquiazules y cremas, pero se sabe que cuando uno de estos dos choca con los celestes también es sumamente llamativo. Por ello, la cuenta oficial de ‘X’ de la Primera División del Perú no dudó en dejar un contundente comentario sobre el enfrentamiento que tendrán los de La Victoria con el elenco del Rímac.

“¿Quién dará el primer jaque mate? Alianza Lima y Sporting Cristal se miden en un clásico donde cada pieza cuenta. La estrategia está servida en el Alejandro Villanueva”, precisó la Liga Profesional de Fútbol (Liga 1) en redes sociales, junto a una ilustración que muestra a Pablo Guede y Mateo Antoni ante Zé Ricardo y Yoshimar Yotún. A continuación, te dejamos la particular imagen en cuestión.

Liga 1 y su ilustración sobre el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Recordemos que este partido es más importante para Alianza Lima, ya que debe ganar para asegurar su permanencia en el primer puesto del Torneo Apertura y sacar una buena ventaja sobre Los Chankas. Si bien Sporting Cristal querrá imponerse para alejarse de la zona de descenso, no tiene chance alguna de salir campeón y su prioridad actualmente es clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver partido

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará el sábado 9 de mayo desde las 20.00 horas de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso por la Liga 1 2026 será mediante la señal de L1 MAX, en Movistar TV y DirecTV. Además, podrás ver el encuentro totalmente online en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a algunas de las plataformas de streaming.