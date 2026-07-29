Selección peruana dio firme mensaje a Renato Tapia de forma inesperada: "Feliz..."

La Selección Peruana sorprendió este 28 de julio al dedicarle un saludo de cumpleaños a Renato Tapia, quien cumplió 31 años. A pesar de la tensa relación que el volante mantiene desde hace tiempo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), las redes sociales oficiales de la 'Bicolor' publicaron una imagen del mediocampista luciendo la cinta de capitán acompañada del mensaje: "Feliz Cumpleaños".

Selección peruana y su rotundo mensaje a Renato Tapia

El gesto no pasó desapercibido y fue correspondido por el propio Tapia, quien compartió la publicación en sus redes sociales. La interacción llamó la atención debido al distanciamiento que existe entre ambas partes desde la antesala de la Copa América 2024, cuando el futbolista quedó fuera de la convocatoria por la falta de un seguro médico que protegiera su situación contractual al encontrarse como agente libre.

La FPF saludó a Renato Tapia por su cumpleaños

Tras ese episodio, el 'Cabezón' cuestionó públicamente algunos aspectos del manejo del fútbol peruano y, desde entonces, dejó de aparecer en las convocatorias de la selección, pese a encontrarse en condiciones físicas para competir. Por ello, el saludo difundido por la FPF ha sido interpretado por muchos como un gesto de respeto hacia uno de los referentes de la 'Blanquirroja'.

Por ahora, se desconoce si esta publicación representa un primer paso para acercar posiciones o si solo se trató de una cortesía institucional. Lo cierto es que Renato Tapia continúa consolidándose en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde se ganó un lugar como titular e incluso porta la cinta de capitán, mientras espera una nueva oportunidad para volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana.

¿Cómo le fue a Renato Tapia en la temporada 2025-2026?

Desde su llegada al Al Wasl para la temporada 2025-26, Renato Tapia logró consolidarse como una de las piezas más importantes del equipo. El mediocampista peruano disputó un total de 29 partidos, se adueñó de la titularidad y, gracias a su liderazgo, recibió la confianza del cuerpo técnico para portar la cinta de capitán en varios compromisos.

En cuanto a sus estadísticas, el volante acumuló 2.066 minutos en el terreno de juego y recibió nueve tarjetas amarillas, confirmando su protagonismo en el conjunto de Emiratos Árabes Unidos.