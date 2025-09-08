Sport Boys señaló a Di Benedetto tras grave lesión que sufrió Erick Gonzales: "Desleal"

Ya ha pasado un mes desde que se jugó el partido entre Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú, y parece que las quejas aún no terminan. Y es que el club más representativo del Callao utilizó sus redes sociales para referirse a la certera falta que recibió Erick Gonzales por parte de Matías Di Benedetto en el mencionado cotejo.

A través de un comunicado, el conjunto rosado mostró su descontento con los árbitros que dirigieron este compromiso, ya que consideran que el defensa de la 'U' debió recibir más que una simple tarjeta amarilla. Asimismo, en el texto se señala cuánto tiempo durará el proceso de recuperación de Gonzales.

“Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla y, para el sistema VAR, no ameritó una revisión exhaustiva. Producto de este ingreso desleal, nuestro deportista Erick Gonzales no pudo continuar en dicho compromiso”, se lee en un párrafo del comunicado.

Tras ser evaluado por los médicos, Sport Boys indicó que el mediocampista de 29 años sufrió una lesión en el menisco medial de abordaje quirúrgico, lo cual hará que se pierda lo que resta de la temporada de la Liga 1 Perú 2025.

"El último viernes, Erick fue intervenido por el cuerpo médico del club con un diagnóstico de rotura en el cuerpo posterior del menisco medial de la rodilla izquierda, realizándole una sutura de cuerno posterior anclada al hueso con anclaje de cuerno posterior que salió exitosa. El tiempo de recuperación para nuestro deportista es de seis a ocho meses", finalizó la 'Misilera'.

Por otra parte, este fin de semana que reanuda el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú con la fecha 8, en la que Sport Boys recibirá en el Callao a Comerciantes Unidos, mientras que Universitario tendrá que visitar a Melgar en Arequipa.