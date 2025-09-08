Mr. Peet expuso la primera discrepancia entre Lozano y Ferrari en la FPF: "Hubo corto circuito"

La goleada que sufrió Perú ante la selección de Uruguay el pasado jueves 4 de septiembre, y por ende su no clasificación a la Copa del Mundo 2026, no solo generó diversas opiniones en la hinchada, sino también dentro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Y es que al parecer no hay unanimidad sobre la continuidad del técnico Óscar Ibáñez.

De acuerdo a lo que contó Mr. Peet en el programa 'Madrugol', Agustín Ferrari y Jean Ferrari habrían tenido su primera discrepancia tras finalizar la penúltima fecha de la Eliminatorias sudamericanas 2026. El conocido narrador de fútbol expuso lo sucedido entre ambos directivos citando a su productor Carlos Álvarez.

Según cuenta Peter Arévalo, el presidente de la FPF quiere que Óscar Ibáñez se quede hasta que termine el año 2025; sin embargo, el exadministrador de Universitario de Deportes desea que apenas termine las Eliminatorias sudamericanas 2026 la selección peruana se ponga a trabajar con un nuevo entrenador o un integrante del futuro comando técnico.

"Me dice producción que se habría dado el primer corto circuito en Videna, porque la postura de Agustín Lozano es que Ibáñez se quede hasta fin de año, como lo había prometido, pero la postura de la gerencia es que venga para las próximas fechas FIFA el futuro DT o alguien que vaya a integrar el comando técnico del futuro entrenador", informó Mr. Peet.

"La información de Carlos Álvarez es que la postura de Jean Ferrari, terminada las Eliminatorias 2026, es empezar a trabajar con el próximo DT o en su defecto con alguien que integre el próximo comando técnico de la selección peruana. Esa es la postura de Jean contra la postura inicial de Lozano, quien dijo que Ibáñez se queda hasta fin de año pase lo que pase", agregó en 'Madrugol', programa que se transmite en vivo por YouTube.