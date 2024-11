Roberto Mosquera tras el empate de Sporting Cristal ante Cantolao: "Le pido disculpas al hincha"

" Le pido disculpas al hincha por no saber sostener un resultado. Hoy no acerté con los cambios. Hablaré con los que entraron más tarde y tendremos una conversación seria con respecto a la manera con la que se tiene que luchar por Sporting Cristal ", declaró Roberto Mosquera tras el encuentro en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador de 65 años se refirió a Yoshimar Yotún y la razón por la cual fue titular apenas 4 días después de haber sido presentado de manera oficial por Sporting Cristal. "'Yoshi' no estaba en lista al inicio, pero en los entrenamientos me dio luz verde que había entendido el trabajo táctico. Yo no he sido presionado para meterlo", sentenció.