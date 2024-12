Gustavo Zevallos comete grosero error al confundir el número de títulos de Sporting Cristal

Joel Raffo dándole la bienvenida a Gustavo Zevallos en el Club Sporting Cristal.

No obstante, para Gustavo Zevallos la cantidad de títulos es de 21, lo que ha generado mucha polémica y diversos comentarios entre los aficionados. El Director Deportivo se encontraba destacando el por qué Sporting Cristal es considerado un club grande, pero dejó escapar peculiar detalles que no fue ajeno a los oídos de los hinchas.

"No tengo ninguna duda que es una buena oportunidad de crecimiento para todas las áreas. Voy a tener tranquilidad, voy a avanzar. No tengo al lado a Joel que es el presidente. Como yo bien le decía, él tiene que estar mirando otras cosas. Ya le dije que tenga listo su saco y mejor corbata para que reciba la copa a fin de año. El resto me voy a ocupar yo", fueron las palabras de Gustavo Zevallos a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, que reveló en una entrevista a DirecTV.