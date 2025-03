Uribe confesó "crisis" en Sporting Cristal y dejó inédito mensaje: "No hay fútbol..."

"Con los jugadores no hay que hablar mucho, hay que saludar su excelente esfuerzo, su actitud… jugar a 2600 metros a la altura de un equipo que merece ganar y el resultado no le da la razón. A partir de ahí, esa bronca, esa calentura hay que transformarla en energía. De la crisis no se sale cuando no hay fútbol, hoy el equipo jugó fútbol como para ganarlo y le tocó perder una vez más por un error que todos los seres humanos podemos cometer", expresó Julio César Uribe.