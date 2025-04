No todos los días te suceden golazos como lo hizo Jesús Pretell ante Palmeiras en una edición más de la Copa Libertadores. Un gol para enmarcar y lograr el empate momentáneo en el encuentro en donde Sporting Cristal luchó, pero no pudo sumar de a 3 en el Estadio Nacional. No obstante, el volante catalogó su gol. Entérate qué dijo.