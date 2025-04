Así fue la narración paraguaya al gol de Lutiger de Cristal contra Cerro: "Es una pesadilla..."

Desde Paraguay, las reacciones de las narraciones en vivo han dado de qué hablar con respecto a lo que fue el empate de Cerro Porteño ante Sporting Cristal por Copa Libertadores. El cuadro 'Ciclón' estaba a minutos de quedarse con los tres puntos en casa, pero un gol de Rafael Lutiger apagó las ilusiones de los aficionados.

En una de las transmisiones oficiales de estos 90 minutos en La Nueva Olla, un relator no contuvo su furia al ver cómo se igualaba el marcador sobre el tramo final del partido. En todas las palabras expuestas, pide alguna explicación de lo que ocurrió en esa jugada, ya que anteriormente estaba claro el triunfo del 'Ciclón'.

Frases como "es una pesadilla", "no lo puedo creer", "díganme que esto no fue gol"; se oyen en la narración paraguaya para conocer su sentir de lo que fue el 2-2 definitivo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño. El cuadro local tenía la chance de dar un gran paso hacia los octavos de final, pero ahora deberán batallar en las tres jornadas restantes.

"No, no. No, gol de Cristal. Estoy viendo mal. No puede ser. Déjense de jod… pero la gran p… que lo p… Cerro desperdició tanto y ahora gol del equipo. Lutiger, encima el zaguero central. Esto es una pesadilla. Le pasa otra vez a Cerro. No lo puedo creer, caramba. Díganme que esto no fue gol, díganme que esto se va a anular. No puedo creer lo que estoy viendo. Después de que Cerro estaba para golear, Lutiger lo hace. No se puede creer", se escucha en la transmisión en vivo.

(VIDEO: Juanpagol)

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras empate de Sporting Cristal ante Cerro Porteño?

Ambos equipos pertenecen al grupo G de la Copa Libertadores 2025 y luchan por los dos cupos que brindan a octavos de final. Ahora, tras esta paridad de 2-2 en La Nueva Olla, el cuadro de Sporting Cristal mantiene viva las esperanzas para seguir escalando en la tabla de posiciones.