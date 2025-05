Autuori no calló y dejó fuerte reclamo a la Liga 1 pese a goleada de Cristal: "No es posible..."

Sporting Cristal no tuvo el mejor comienzo de la temporada; sin embargo, tras la llegada de Paulo Autuori al blanquillo, han empezado a repuntar tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Una muestra de ello fue la goleada ante a Ayacucho FC por 4-1 en la fecha 12 del Torneo Apertura. No obstante, pese al marcador, el estratega brasileño criticó duramente a la organización de la Liga 1.

El técnico de Cristal compareció ante los medios en conferencia de prensa y criticó a la organización del torneo nacional, por el calendario, ya que a penas podrán tener 2 días de descanso de cara a su duelo ante Cerro Porteño por la Libertadores. Además, evidenció su molestia por el estado del campo.

"El fútbol peruano es cuna de grandes jugadores, pero uno no puede jugar acá un día y el martes jugarnos una final en Copa Libertadores, hay que cuidar a los futbolistas. Es sencillo ponerle la responsabilidad a los jugadores, pero aquellos que están en una oficina seguro no vienen a jugar acá. No es posible permitir que se juegue en estadio como este. No es una crítica, es un hecho", declaró.

Sporting Cristal logró una gran victoria por 4-1 ante Ayacucho FC con varios juveniles. Foto: Sporting Cristal

Paulo Autuori felicitó a los jugadores Sub-20 de Sporting Cristal

De igual manera, el DT de 68 años no dudó en felicitar los jóvenes talentos que alineó en su duelo ante Ayacucho FC, pues 6 jugadores Sub-20 tuvieron minutos en el partido disputado en el Estadio Municipal de Huanta.

"Tuvimos seis canteranos, seis jugadores Sub-20 en cancha, me gustaría que se pueda destacar eso en el fútbol peruano. Hay que ver el presente y el futuro, pero la responsabilidad es de los directivos. Hay que felicitar a los jugadores, a los más chicos y hemos mostrado que los jugadores peruanos se pueden potenciar"