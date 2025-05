Jhonny Vidales explotó en vivo y culpó a árbitro por victoria de Cristal a ADT: "Qué podemos hacer"

Sporting Cristal logró un agónico triunfo sobre ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Mientras todo era euforia en tienda del Rímac, los jugadores tarmeños recriminaron al árbitro Julio Cesar Quiroz por no pitar el final del partido a los 95'. Un hecho que genera polémica entre todos los espectadores, ya que solo se habían adicionado cinco minutos.

El gol de Maxloren Castro para los tres puntos claves de los 'cerveceros' se dio exactamente a los 95:18, en un contraataque que se generó luego de un tiro libre a favor de ADT. Sin embargo, desde tienda del Rímac indican que se concedió un minuto más por la demora en reanudar el partido en el jugador Cabellos.

Dado ello, el juez dejó la última jugada del compromiso a los dirigido por Autuori, que con un remate de larga distancia pudieron batir la portería de Hermoza y sellar tres puntos claves que lo ponen muy cerca del líder Universitario de Deportes.

Tras el pitazo final, todos los jugadores de ADT fueron contra el árbitro principal, quien le mostró su reloj para corroborar su decisión en este tramo del compromiso. Uno de los más molestos fue Jhonny Vidales, quien había anotado para su equipo en la primera parte del cotejo.

"Sí, ya había acabado, ya había pasado los 5 minutos que dieron. Hicieron el gol a los 96, pero es así. El partido pasado también nos cobraron un penal que no fue. Hay que mejorar un poco el tema del arbitraje también. Dice que no había acabado, pero claramente fue en el 96, pero bueno, ¿Qué podemos hacer? Así es nuestro fútbol. Lo de goleador es lo de menos, era sacar un punto o ganar, por un error (del árbitro) nos complica, no se puede hacer nada", declaró Jhonny Vidales.

(VIDEO: L1 MAX)

Sporting Cristal se acerca al primer lugar del Torneo Apertura

Con esta victoria en casa, Sporting Cristal se pone a un punto de los líderes Universitario y FBC Melgar. Eso sí, ambos rivales aún falta que disputen su respectivo compromiso, por lo que todo podría variar en los siguientes días. Adicional a ello, es preciso recordar que el siguiente duelo de los celestes será ante los cremas en el Estadio Monumental.