Erick Delgado fue directo y criticó duramente a Cristal tras derrota ante la 'U': "Preocupa"

Sporting Cristal no pudo continuar con su racha de victorias en la Liga 1 y terminó cayendo por 2-0 ante Universitario en el Estadio Monumental de Ate, con esta derrota, los dirigidos por Paulo Autuori quedaron relegados en la lucha por el Torneo Apertura. Por ello, tras el encuentro, Erick Delgado no titubeo y dejó una firme crítica al rendimiento de los celestes.

Erick Delgado criticó el rendimiento de Sporting Cristal

Durante el encuentro, el elenco bajopontino no mostro su mejor rendimiento en el campo y se vio sumamente superado en el tramo del partido por los cremas, quienes tuvieron la mayor cantidad de ocasiones e incluso pudieron tener un marcador más abultado.

Es por ello que, el exportero de Sporting Cristal, Erick Delgado, no dudó en criticar duramente el performance de los 'cerveceros', a quienes cuestionó por la falta de rebeldía mostrada en el campo.

"Lo de Cristal hoy no solamente es pobre, sino que también es muy poco lo que podamos analizar, la 'U' es justo ganador del partido. Pero, me preocupa que no encontré en ningún momento una rebeldía, me pongo en el lugar de Paulo Autuori y digo '¿cómo encuentro rebeldía?'", afirmó.

Video: L1 MAX

De igual manera, Delgado enfatizó en que el club rimense necesita hacer cambios radicales en su plantel de cara al Torneo Clausura, pues los bajos desempeños y la ausencia de figuras por lesión han jugado en contra del equipo.

"Considero que tiene que haber un cambio radical con el Cristal del Apertura y el clausura. No hay de otra,no veo rebeldía y no hay material humano. Realmente es muy pobre lo que hemos visto de Cristal, casi nunca pateó al arco, nunca hicieron una buena proyección", añadió.

Y es que, las palabras del ídolo celeste no están nada lejos de la realidad, pues durante el duelo ante la 'U', Cristal apenas gozó de oportunidades claras para poder igualar el marcador. Tan solo tuvieron 2 ocasiones claras de gol y apenas 6 disparos, en contraste con los 21 tiros de Universitario, según Sofascore.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal deberá pasar la página de esta amarga derrota y concentrarse en lo que será el durísimo duelo ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. Este encuentro se disputará este 28 de mayo y definirá el futuro continental de los rimenses.