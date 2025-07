Uribe reveló cuántos fichajes llegarán a Cristal tras debutar con goleada: "Se vienen..."

Sporting Cristal empezó con el pie derecho el Torneo Clausura de la Liga 1 y goleó por 3 a 0 a Alianza Universidad en el Estadio Alberto Gallardo. Con nuevos rostros, el cuadro cervecero aún está en búsqueda de nuevos jugadores y así lo dio a conocer Julio César Uribe en una entrevista después del encuentro.

En su carro y luego del partido, Uribe fue entrevistado por los medios y reveló que dos jugadores más se sumarán al plantel de Paulo Autuori de cara al Torneo Clausura, en la búsqueda de alcanzar el título nacional a fin de año.

"Se está trabajando para dos contrataciones más", dijo el nuevo director general de fútbol de Sporting Cristal. Esto da a entender que en el Rimac aún no han cerrado su plantel y esperan sumar dos figuras más después de haber logrado dar de baja a 7 jugadores.

Video: Tochigol

Además, tuvo palabras para los hinchas que fueron a alentar a los rimenses en el Gallardo. "Agradecerles la presencia y esperar que sea una constante durante el campeonato", declaró el exjugador de Cristal y la selección peruana.

Uribe anunció la salida de 7 jugadores de Cristal

Cabe destacar que el mismo Uribe anunció la salida de 7 jugadores del plantel tras los malos resultados que venían teniendo en el Torneo Apertura de la Liga 1. Además de las malas decisiones de los propios directivos que perjudican al club en su idea de alcanzar títulos nacionales.

"Pediría el favor de entender que me cuesta mucho recordar los nombres. Pronto habrá un comunicado deseándole lo mejor a quienes formaron parte de nuestra institución en su momento. Hemos anunciado la salida de 7 jugadores para un recambio que Sporting Cristal necesita alcanzar. No tienen por qué deprimirse, incomodarse o creer que no tienen valor", afirmó.