Sporting Cristal sumó tres puntos importantes y así quedó la tabla del torneo
Sporting Cristal emocionó a sus hinchas al conocerse que sumaron tres puntos esenciales en la última fecha y siguen firmes en la pelea por el título.
Sporting Cristal sigue firme en la pelea por el campeonato nacional. En la Liga 1, los rimenses vencieron 3-1 a Deportivo Binacional y volvieron a tomar el liderato dejando en claro que son firmes candidatos al título. Mientras tanto, sus divisiones menores no se quedan atrás y acaban de obtener un importante resultado en el Torneo Juvenil Sub-18.
PUEDES VER: Luis Abram ilusiona a hinchas de Sporting Cristal con la 'vuelta' de una figura: "Gran jugador"
Por la octava jornada del Grupo B, Sporting Cristal se enfrentó ante ADT de Tarma y no tuvo piedad al propinarle un contundente 7-0 en La Florida. Con este resultado, el elenco bajopontino se recupera tras la dura caída por 4-0 que sufrió ante Alianza Lima y sumó 17 puntos en el torneo.Sporting Cristal volvió al triunfo en el Torneo Sub-18. Foto: Sporting Cristal
Los goles del elenco dirigido por Iván Bulos fueron obra de: Matías Martínez, quien se consolidó como la estrella del partido con un triplete. Asimismo, Raúl Rojas (2), Alexandro Fanárraga y José María Mellán terminaron sellando el marcador.
Gracias a sus goles, el cuadro del Rímac se afianza en el segundo lugar de la tabla y se mantiene firme en la pelea por liderato de la tabla, al posicionarse a solo dos puntos de los blanquiazules.
Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Juvenil Sub-18
|Grupo B
|PJ
|PTS
|1. Alianza Lima
|7
|19
|2. Sporting Cristal
|8
|17
|3. Sport Huancayo
|7
|10
|4. ADT de Tarma
|8
|8
|5. Sport Boys
|7
|6
|6. Alianza Universidad
|7
|2
Próximo partido de Sporting Cristal
Ahora, Sporting Cristal deberá volver rápido a los entrenamientos para empezar los preparativos de cara al duelo ante Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo. Los rimenses tendrán la obligación de vencer de visita para seguir en la pelea por el liderato.
