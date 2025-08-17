Sporting Cristal sumó tres puntos importantes y así quedó la tabla del torneo

0
Sporting Cristal emocionó a sus hinchas al conocerse que sumaron tres puntos esenciales en la última fecha y siguen firmes en la pelea por el título.

Angel Curo
Sporting Cristal sigue firme en la pelea por el campeonato nacional. En la Liga 1, los rimenses vencieron 3-1 a Deportivo Binacional y volvieron a tomar el liderato dejando en claro que son firmes candidatos al título. Mientras tanto, sus divisiones menores no se quedan atrás y acaban de obtener un importante resultado en el Torneo Juvenil Sub-18.

Por la octava jornada del Grupo B, Sporting Cristal se enfrentó ante ADT de Tarma y no tuvo piedad al propinarle un contundente 7-0 en La Florida. Con este resultado, el elenco bajopontino se recupera tras la dura caída por 4-0 que sufrió ante Alianza Lima y sumó 17 puntos en el torneo.

Sporting Cristal volvió al triunfo en el Torneo Sub-18. Foto: Sporting Cristal

Los goles del elenco dirigido por Iván Bulos fueron obra de: Matías Martínez, quien se consolidó como la estrella del partido con un triplete. Asimismo, Raúl Rojas (2), Alexandro Fanárraga y José María Mellán terminaron sellando el marcador.

Gracias a sus goles, el cuadro del Rímac se afianza en el segundo lugar de la tabla y se mantiene firme en la pelea por liderato de la tabla, al posicionarse a solo dos puntos de los blanquiazules.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Juvenil Sub-18

Grupo BPJPTS
1. Alianza Lima719
2. Sporting Cristal817
3. Sport Huancayo710
4. ADT de Tarma88
5. Sport Boys76
6. Alianza Universidad72

Próximo partido de Sporting Cristal

Ahora, Sporting Cristal deberá volver rápido a los entrenamientos para empezar los preparativos de cara al duelo ante Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo. Los rimenses tendrán la obligación de vencer de visita para seguir en la pelea por el liderato.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

