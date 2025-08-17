Sporting Cristal sumó tres puntos importantes y así quedó la tabla del torneo

Sporting Cristal sigue firme en la pelea por el campeonato nacional. En la Liga 1, los rimenses vencieron 3-1 a Deportivo Binacional y volvieron a tomar el liderato dejando en claro que son firmes candidatos al título. Mientras tanto, sus divisiones menores no se quedan atrás y acaban de obtener un importante resultado en el Torneo Juvenil Sub-18.

Por la octava jornada del Grupo B, Sporting Cristal se enfrentó ante ADT de Tarma y no tuvo piedad al propinarle un contundente 7-0 en La Florida. Con este resultado, el elenco bajopontino se recupera tras la dura caída por 4-0 que sufrió ante Alianza Lima y sumó 17 puntos en el torneo.

Sporting Cristal volvió al triunfo en el Torneo Sub-18. Foto: Sporting Cristal

Los goles del elenco dirigido por Iván Bulos fueron obra de: Matías Martínez, quien se consolidó como la estrella del partido con un triplete. Asimismo, Raúl Rojas (2), Alexandro Fanárraga y José María Mellán terminaron sellando el marcador.

Gracias a sus goles, el cuadro del Rímac se afianza en el segundo lugar de la tabla y se mantiene firme en la pelea por liderato de la tabla, al posicionarse a solo dos puntos de los blanquiazules.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Juvenil Sub-18

Grupo B PJ PTS 1. Alianza Lima 7 19 2. Sporting Cristal 8 17 3. Sport Huancayo 7 10 4. ADT de Tarma 8 8 5. Sport Boys 7 6 6. Alianza Universidad 7 2

Próximo partido de Sporting Cristal

Ahora, Sporting Cristal deberá volver rápido a los entrenamientos para empezar los preparativos de cara al duelo ante Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo. Los rimenses tendrán la obligación de vencer de visita para seguir en la pelea por el liderato.