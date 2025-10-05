0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Previa del Universitario vs Juan Pablo II

¿Quién es Samuel Hernández, delantero de América de Cali que está en la mira de Sporting Cristal?

Se conoció que Sporting Cristal tiene en órbita al atacante colombiano de raíces peruanas con el objetivo de armar un equipo competitivo. Conoce más de su perfil.

Solange Banchon
Sporting Cristal se interesó en el delantero colombiano Samuel Hernández
Sporting Cristal se interesó en el delantero colombiano Samuel Hernández | América de Cali/Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal ya pasó la página tras la derrota por 3-2 ante ADT y tiene la mirada puesta en el clásico moderno contra Universitario, líder del Torneo Clausura 2025 por la fecha 14 de la Liga 1 en el Estadio Nacional. En medio de ello, se conoció que Samuel Hernández, delantero que estuvo en órbita de los celestes recibió contacto de la FPF.

Miguel Araujo advirtió a Universitario en la lucha con Sporting Cristal por ganar el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Miguel Araujo lanza firme advertencia a Universitario en la lucha por el Clausura: "Vamos..."

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, la intención de la máxima entidad de fútbol en el Perú es que el talentoso atacante pueda formar parte de la Sub 15 de la 'Bicolor'. De hecho, Fernando del Solar viene siguiendo muy de cerca sus pasos.

Samuel Hernández

Samuel Hernández fue clave en la victoria de la Sub 17 de América de Cali/Foto: X

"El delantero Samuel Hernández de 15 años con raíces peruanas de América de Cali ha sido contactado por la FPF y hubo un interés de Sporting Cristal", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sporting Cristal tuvo contacto con el entorno de Samuel Hernández

Al respecto, también se tuvo información que hasta hace poco, la escuadra rimense estableció contacto con el entorno del propio jugador. Sin embargo, de momento su prioridad es seguir en los 'Diablos Rojos, aunque no se descarta que más adelante decida aceptar alguna oferta de los cerveceros.

¿Quién es Samuel Hernández?

Samuel Hernández es un delantero de 15 años que nació en Colombia, pero lleva raíces incaicas. Su abuelo es el recordado exdefensa peruano, Eliseo 'Chaveta' Morales, figura del elenco cafetero en la época de los 50.

También, maneja ambos perfiles, cuenta con olfato goleador como un '9' neto y tiene esprítu de liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha. Asu vez, destaca su fortaleza en ataque y desequilibrio en el mano a mano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

  2. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

  3. Pablo Ceppelini dejó fuerte mensaje tras dura derrota de Alianza Lima en Huánuco: "Así nunca..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano