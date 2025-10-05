¿Quién es Samuel Hernández, delantero de América de Cali que está en la mira de Sporting Cristal?

Sporting Cristal ya pasó la página tras la derrota por 3-2 ante ADT y tiene la mirada puesta en el clásico moderno contra Universitario, líder del Torneo Clausura 2025 por la fecha 14 de la Liga 1 en el Estadio Nacional. En medio de ello, se conoció que Samuel Hernández, delantero que estuvo en órbita de los celestes recibió contacto de la FPF.

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, la intención de la máxima entidad de fútbol en el Perú es que el talentoso atacante pueda formar parte de la Sub 15 de la 'Bicolor'. De hecho, Fernando del Solar viene siguiendo muy de cerca sus pasos.

Samuel Hernández fue clave en la victoria de la Sub 17 de América de Cali/Foto: X

"El delantero Samuel Hernández de 15 años con raíces peruanas de América de Cali ha sido contactado por la FPF y hubo un interés de Sporting Cristal", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sporting Cristal tuvo contacto con el entorno de Samuel Hernández

Al respecto, también se tuvo información que hasta hace poco, la escuadra rimense estableció contacto con el entorno del propio jugador. Sin embargo, de momento su prioridad es seguir en los 'Diablos Rojos, aunque no se descarta que más adelante decida aceptar alguna oferta de los cerveceros.

¿Quién es Samuel Hernández?

Samuel Hernández es un delantero de 15 años que nació en Colombia, pero lleva raíces incaicas. Su abuelo es el recordado exdefensa peruano, Eliseo 'Chaveta' Morales, figura del elenco cafetero en la época de los 50.

También, maneja ambos perfiles, cuenta con olfato goleador como un '9' neto y tiene esprítu de liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha. Asu vez, destaca su fortaleza en ataque y desequilibrio en el mano a mano.