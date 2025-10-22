Sheput, ex Cristal, da firme calificativo sobre jugador celeste: "Me hace recordar a 'Oreja' Flores"

No falta mucho para vivir el emocionante partido entre Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025. Como antesala a estos 90 minutos, un exfutbolista del cuadro del Rímac se pronunció para dar sus sensaciones de este encuentro. Nos referimos a Renzo Sheput, quien no calló para dirigirse a un futbolista y calificarlo públicamente.

En una entrevista a L1 MAX, el popular 'Pincel' no se guardó nada para referirse a uno de los jóvenes valores que tiene Sporting Cristal como Maxloren Castro. Hoy por hoy, el atacante de 17 años es titular en tienda 'rimense', por lo que no dudó en llenarlo de elogios y decir que no solo es un futbolista a seguir para el equipo 'bajopontino', sino también para la selección peruana.

Maxloren Castro es titular con Sporting Cristal a sus 17 años.

Siguiendo esa línea, Sheput sorprendió al calificarlo como "desequilibrante", así como afirmar que su manera de jugar lo hace recordar a los inicios del actual futbolista de Universitario, Edison Flores. Es evidente que Maxloren será uno de los jugadores a seguir en el próximo encuentro que protagonizarán cremas y celestes, por lo que es vital ver su desempeño en este tipo de compromisos de alta intensidad.

"Está en crecimiento Maxloren Castro, es desequilibrante, espero que en unos años sea el extremo izquierdo de la selección peruana. Tiene todo para triunfar. Me hace recordar mucho al oreja Flores en sus inicios", manifestó Renzo Sheput.

(VIDEO: L1 MAX)

Maxloren Castro entre los más caros de Sporting Cristal

El nivel de Maxloren Castro con Sporting Cristal no solo lo ponen como un serio candidato a ser titular en el cuadro celeste para las jornadas del Torneo Clausura, sino que también se ve reflejado en su valor de mercado que ha ido creciendo a sus 17 años. Hoy por hoy, el atacante está en el Top 4 de los más caros del cuadro del Rímac.