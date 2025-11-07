Destacado lateral sorprendió al revelar la razón de su salida de Sporting Cristal: "Indisciplina"

0
Fue considerado como una de las grandes apuestas de Sporting Cristal y ahora reveló los detalles de su repentina salida del club. "Cometí muchos errores de indisciplina", dijo.

Angel Curo
Destacado lateral sorprendió al revelar la razón de su salida de Sporting Cristal | Carlos Félix / URPI-LR
Sporting Cristal se ha caracterizado por apostar por jóvenes talentos y brindarles continuidad en la Liga 1, con el objetivo de proyectarlos al extranjero. Sin embargo, no todas esas apuestas han tenido el resultado esperado. Uno de esos casos es el de un lateral que recientemente fue convocado a la selección peruana y sorprendió al confesar que cometió actos de indisciplina durante su etapa en el club del Rímac.

Destacado lateral reveló la razón de su salida de Sporting Cristal

Carlos Cabello, actual jugador de ADT de Tarma, fue en su momento una de las grandes apuestas de la directiva de Sporting Cristal, luego de destacar con la camiseta de la Academia Cantolao. Sin embargo, su paso por el club del Rímac no fue el esperado y terminó saliendo tras solo dos temporadas.

Durante una conversación con el programa ‘L1 Radio’, el lateral realizó un mea culpa y sorprendió al confesar que su salida del cuadro celeste se dio por temas de indisciplina. Según explicó, llegar a uno de los grandes del fútbol peruano le jugó en contra.

Video: L1 MAX

"Voy a ser honesto. Cuando era joven cometí muchos errores de indisciplina y por eso salí de Sporting Cristal. Llegué en un buen momento y por no tener un buen entorno y cabeza salí. Pasar de Cantolao a Cristal fue un gran paso, pero me volví un poquito loco, cometí errores que llevaron a mi salida", expresó el destacado lateral.

Durante su estadía en el club bajopontino, el defensor disputó solo 15 partidos, dejando de ser considerado por motivos extrafutbolísticos hasta su salida definitiva tras dos años en la institución.

Carlos Cabello fue convocado a la selección peruana

En la temporada 2025, Cabello ha sido una de las piezas más destacadas de ADT de Tarma, disputando 30 encuentros, con un registro de 4 goles y 7 asistencias. Su regularidad y madurez lo llevaron a ser convocado a la selección peruana, un reconocimiento a su cambio de mentalidad.

Carlos Cabello

Carlos Cabello recibió el llamado para jugar con Perú en la fecha FIFA de noviembre.

"En Trujillo nuevamente cometí errores, pero luego dije ‘hasta aquí nomás’. Ya no soy un jovencito, me mentalicé y me enfoqué en mi carrera. Creo que todo eso me ha llevado a estar aquí (convocado con Perú)", sentenció el futbolista.

Trayectoria de Carlos Cabello

  • Academia Cantolao
  • Sporting Cristal
  • Sport Boys
  • Universidad César Vallejo
  • ADT de Tarma

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

