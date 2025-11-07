- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Destacado lateral sorprendió al revelar la razón de su salida de Sporting Cristal: "Indisciplina"
Fue considerado como una de las grandes apuestas de Sporting Cristal y ahora reveló los detalles de su repentina salida del club. "Cometí muchos errores de indisciplina", dijo.
Sporting Cristal se ha caracterizado por apostar por jóvenes talentos y brindarles continuidad en la Liga 1, con el objetivo de proyectarlos al extranjero. Sin embargo, no todas esas apuestas han tenido el resultado esperado. Uno de esos casos es el de un lateral que recientemente fue convocado a la selección peruana y sorprendió al confesar que cometió actos de indisciplina durante su etapa en el club del Rímac.
PUEDES VER: Cristal puede dar el golpe con el fichaje de uruguayo de casi medio millón para 2026: "Contactos"
Destacado lateral reveló la razón de su salida de Sporting Cristal
Carlos Cabello, actual jugador de ADT de Tarma, fue en su momento una de las grandes apuestas de la directiva de Sporting Cristal, luego de destacar con la camiseta de la Academia Cantolao. Sin embargo, su paso por el club del Rímac no fue el esperado y terminó saliendo tras solo dos temporadas.
Durante una conversación con el programa ‘L1 Radio’, el lateral realizó un mea culpa y sorprendió al confesar que su salida del cuadro celeste se dio por temas de indisciplina. Según explicó, llegar a uno de los grandes del fútbol peruano le jugó en contra.
Video: L1 MAX
"Voy a ser honesto. Cuando era joven cometí muchos errores de indisciplina y por eso salí de Sporting Cristal. Llegué en un buen momento y por no tener un buen entorno y cabeza salí. Pasar de Cantolao a Cristal fue un gran paso, pero me volví un poquito loco, cometí errores que llevaron a mi salida", expresó el destacado lateral.
Durante su estadía en el club bajopontino, el defensor disputó solo 15 partidos, dejando de ser considerado por motivos extrafutbolísticos hasta su salida definitiva tras dos años en la institución.
Carlos Cabello fue convocado a la selección peruana
En la temporada 2025, Cabello ha sido una de las piezas más destacadas de ADT de Tarma, disputando 30 encuentros, con un registro de 4 goles y 7 asistencias. Su regularidad y madurez lo llevaron a ser convocado a la selección peruana, un reconocimiento a su cambio de mentalidad.
Carlos Cabello recibió el llamado para jugar con Perú en la fecha FIFA de noviembre.
"En Trujillo nuevamente cometí errores, pero luego dije ‘hasta aquí nomás’. Ya no soy un jovencito, me mentalicé y me enfoqué en mi carrera. Creo que todo eso me ha llevado a estar aquí (convocado con Perú)", sentenció el futbolista.
Trayectoria de Carlos Cabello
- Academia Cantolao
- Sporting Cristal
- Sport Boys
- Universidad César Vallejo
- ADT de Tarma
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50