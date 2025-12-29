¡Locura! Futbolista de Sporting Cristal superó a Lionel Messi en destacado ranking: "Especialistas"

Sporting Cristal no logró conseguir los objetivos colectivos para el cierre del 2025. El cuadro celeste tiene una gran deuda con la afición 'rimense', por lo que viene trabajando día a día en potencia a su plantel de cara a la siguiente temporada. Fuera de esta desazón para los hinchas, un futbolista ha sido destacado de gran manera en reconocido ranking latinoamericano, superando nada más y nada menos que a Lionel Messi.

Martín Távara supera a Lionel Messi en destacado ranking

Según el portal "Sofascore", Martín Távara es uno de los "especialistas" en pelota parada, sin contar los remates en tanda de penales. El volante de Sporting Cristal impuso su nombre a nivel latinoamericano con 5 goles desde los tiros libres. De esta manera, supera a Lionel Messi de Inter Miami, quien solo anotó 3 goles en este 2025.

Grata noticia para el mediocampista de 26 años, quien hace poco se confirmó su renovación con Sporting Cristal por todo el 2026. Queda claro que Távara cierra el año de la mejor manera en lo personal y profesional, por lo que ahora se despeja al 100% en estas vacaciones para llegar renovado a la pretemporada en el Rímac.

Martín Távara lidera en cantidad de goles de pelota parada en el 2025.

Valor de mercado de Martín Távara

Según el portal "Transfermarkt", Martín Távara tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 26 años de edad. Es la mejor cifra registrada del volante nacional, quien seguirá vinculado a los celestes y será pieza fundamental para lo que significará la fase previa de Copa Libertadores y Liga 1 2026.

Martín Távara y su gol que lo ubicó como el mejor especialista en pelota parada

Previo a ser el mejor futbolista en cuanto a pelota parada a nivel latinoamericano, Martín Távara estaba igualado con Áñez, Hernández y Sanguinetti. Sin embargo, su gol a Alianza Lima en Matute por los Playoffs valió para que registre cinco goles de pelota parada y liderar el destacado ranking de "Sofascore".

(VIDEO: L1 MAX)