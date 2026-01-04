- Hoy:
Destacado jugador del fútbol argentino está en camino a Perú para jugar en Sporting Cristal
El futbolista llegó al aeropuerto y se despidió de su familia para tomar un vuelo a Perú. Se convertirá en refuerzo de Sporting Cristal.
Cuidado con Sporting Cristal que silenciosamente se viene reforzando para pelear por la Liga 1 en esta nueva temporada que empezará en unas semanas. El equipo dirigido por Paulo Autuori se despidió de varias figuras como Jhilmar Lora, Nicolás Pasquini, entre otros. Es por eso que ya están esperando la llegada de su nuevo defensa.
"¡Ya de camino a Perú! Juan Cruz González se despidió de su natal Argentina para iniciar su aventura con la Celeste. El nuevo lateral derecho de Sporting Cristal, promete entrega y mucho sacrificio para lograr los objetivos con el club", informó Bernal Julinho. El argentino llega para adueñarse de la banda y muchos dicen que su fichaje descartaría el regreso de Luis Advíncula.
Juan Cruz González viene de jugar con Chacarita Juniors en la segunda división de Argentina, disputó un total de 25 partidos y anotó 3 goles. Debe ser un jugador que tenga muy buenas referencias, porque nadie lo tenía en el mapa. Desde su país lo reconocen y han dejado muy buenos comentarios sobre su rendimiento. También tuvo un paso por Aucas de Ecuador.
¿Juan Cruz en lugar de Luis Advíncula?
Alianza Lima y Sporting Cristal se estaban disputando palmo a palmo el fichaje de Luis Advíncula, pero todo indica que los celestes ya se quedaron tranquilos con el fichaje de Juan Cruz, que también es lateral derecho. De esta manera dejan el camino libre a los blanquiazules para que puedan llegar a un acuerdo con Boca Juniors.
¿Cuánto vale Juan Cruz González?
Según Transfermarkt, el futbolista de 29 años tiene un valor de 325 mil euros. Es su segunda experiencia en el extranjero, esta vez será en Perú. En Sporting Cristal esperan que marque la diferencia.
