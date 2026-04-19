¿Nuevo fichaje? Exdelantero de Colo Colo se luce junto a futbolistas de Sporting Cristal

Sporting Cristal visitó Brasil para enfrentar a Palmeiras por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y en medio de este partido, un exdelantero de Colo Colo y viejo conocido del club rimense posó junto a jugadores celestes: estamos hablando de Leandro Franco.

Exfigura de Colo Colo se lució junto a futbolistas de Sporting Cristal

Irven Ávila, Yoshimar Yotún, Felipe Vizeu, Cristiano da Silva y Gustavo Cazonatti se juntaron con Franco previo al duelo ante Palmeiras por la Libertadores.

El exjugador de Cristal no olvida los colores del cuadro rimense y decidió visitar a la delegación que estaba cerca de disputar un vital encuentro por el torneo internacional más importante de Sudamérica.

Leandro Franco, exjugador de Sporting Cristal, se lució juntos a jugadores del club celeste

Leandro Franco jugó en Colo Colo

Cabe mencionar que Leandro Franco fue un delantero con experiencia fuera de su país natal y uno de los clubes más importantes en donde mostró su fútbol fue en Colo Colo de Chile.

En el equipo de Chile, el jugador brasileño participó en dos temporadas, durante las cuales jugó en 4 encuentros y logró marcar únicamente 2 goles.

¿Cómo le fue a Leandro Franco en Sporting Cristal?

Leandro Franco jugó 1 temporada en Sporting Cristal

Franco disputó una sola temporada en Sporting Cristal en la temporada 2012 proveniente de Sport Boys. En su etapa como delantero del conjunto rimense, el brasileño anotó solo 4 goles en 18 partidos disputados.

Debido a las lesiones y la poca efectividad por el gol, el atacante dejó al club cervecero para volver al cuadro del Callao, donde jugó la segunda división del fútbol peruano.