Cuto Guadalupe halaga a bicampeón de Universitario y este lo 'parcha': "Estás vendiendo humo"

Sin embargo, Guadalupe no se esperó que el capitán del elenco estudiantil le respondiera a sus elogios, a los cuales agradeció, pero mencionó que estaba vendiendo humo. "Gracias por las palabras. Creo que mucho halago, tampoco es que haya sido gran cosa. Yo me siento un jugador normal, que como todos ha hecho cosas importantes, pero yo sé que estás vendiendo un poco de humo, que es parte de esto", fue la respuesta del polifuncional jugador, la cual encontró una rápida contestación del exzaguero, quien le dijo "Al César lo que es del César".

Corzo 'parchó' al Cuto Guadalupe tras recibir sus elogios por el bicampeonato con Universitario. Foto: Composición Líbero

"En la Copa América 2011 yo er joven, tenía 21 años. El 'Loco' (Vargas) agarra y me dice 'Tú le has ganado la final a León de Huánuco'. Yo estaba chibolo y quería quedar bien con los grandes, entonces les dije 'Sí, yo le gané y el Cuto que me metió un matamoscaso, pero por las puras'. Yo me equivoqué y también dije 'El Cuto es un muerto'", fue la anécdota que reveló y causó la risa del lateral y exjugador.