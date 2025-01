Fabián Bustos reconoció que tuvo hasta 6 ofertas atractivas para dejar Universitario

Fabián Bustos fue la mente maestra en el bicampeonato de Universitario en 2024. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Uno de los clubes que le envió una propuesta formal a Bustos fue Belgrano de Córdoba , la cual decidió no aceptar. Sin embargo, esa no fue la única, pues el propio entrenador de 55 años reveló en reciente entrevista con Radio Ovación que tuvo hasta seis equipos que le mandaron ofertas laborales atractivas para dejar al elenco estudiantil, pero aseguró que prefirió quedarse por el compromiso que tiene con Universitario.

"Es gratificante para nosotros que te reconozcan de otras instituciones importantes que nos llamaron para recibir una propuesta. Nunca tuvimos dudas de que estábamos muy bien, nos han tratado muy bien y estábamos enfocados en el nuestro proyecto. No me gusta vender humo, no me gusta andar promocionándome, pero no fueron menos de 5-6 posibilidades buenas, pero estábamos con el compromiso acá no aceptamos. Agradecemos a todo el mundo", declaró para el programa Ovación Edición Central.