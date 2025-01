¡Con 18 años! Universitario dejó sin palabras a hinchas con importante jale: "Al más grande"

Universitario confirmó el fichaje de Carmen Campos para la temporada 2025/Foto: X



Carmen Campos se despidió de Killas FC a inicios del 2025/Foto: Instagram

"Hoy me toca despedirme de esta gran familia que me acogió con los brazos abiertos y me permitió ser parte de su historia. No es fácil poner fin a una etapa tan especial, llena de momentos inolvidables y aprendizaje. Han sido dos años llenos de risas, esfuerzo, sacrificio y sobre todo, de grandes recuerdos con cada entrenamiento, cada partido, cada celebración y cada desafío compartido con ustedes quedarán en mi corazón", expresó la futbolista.