Fabián Bustos dio severo comentario sobre discusión entre Ureña y Riveros: "Hoy acaban..."

"Son cosas normales que pasan. En mi carrera como jugador me ha pasado. Me ha pasado que compañeros han tenido una discusión, son cosas normales. Si no tuvieran ese hambre o pasión... (no hubieran alzado títulos). Hoy acaban de conseguir el récord de triunfos de local en el fútbol peruano. Son los únicos bicampeones", precisó el estratega crema.