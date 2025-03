Brilló en Colombia, estuvo en la selección ecuatoriana y ahora elogia a la 'U': "El más grande"

" Me motiva llegar al más grande del Perú ", expresó el DT de las Leonas en la cuenta X de la 'U'. Luego, contó que estudió la historia del club.

"Obviamente, empiezo a leer la historia del club, cuál fue el proceso. Me encuentro algo que te me identifico mucho. Esa entrega, pasión, en cada partido, en cada entrenamiento. No solamente, es el día a día y como afrontamos la competencia. Es un sello que quiero dejar en el equipo, salgan a sudar la camiseta, cada balón la luchen", puntualizó.