Periodista criticó plantel de Universitario y tuvo duras palabras sobre Churín: "No está apto"

Tras la amarga derrota de Universitario ante Independiente del Valle por 1-0, las críticas a los jugadores cremas no tardaron en llegar, pues con este resultado se ubican al fondo de la tabla del Grupo B y ven seriamente comprometidas sus posibilidades de conseguir su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Precisamente, tras el mal desempeño de la escuadra merengue, el periodista deportivo, Mauricio Loret no dudó en criticar a las contrataciones que se realizaron para supuestamente reforzar el plantel en miras de este torneo internacional y a su vez tuvo duras palabras en contra de Diego Churín .

El comunicador, remarcó la falta de calidad que posee el plantel, que dirige Fabián Bustos , para poder disputar la Copa Libertadores. De igual manera, tuvo duras palabras en contra del delantero argentino, Diego Churín , a quien afirmó que no está apto para jugar con la 'U' y es por ello que no jugó ni un solo minuto en el duelo ante Independiente del Valle.

" Cuando hablamos de la falta de calidad, acá se ve el plantel, acá se ven las contrataciones . A Churín ni lo ponen porque saben que no está apto para el juego. Se guardan al '9' que trajeron para competir. No entro por situaciones obvias (su rendimiento)". afirmó en el programa Dengache.

Asimismo, se refirió a las críticas que recibió la defensa del club y no titubeó al momento de defenderla, pues aseguró que solo hubieron dos ocasiones claras en contra del equipo. Además, afirmó que se debería hablar más de la delantera, ya que, son ellos quienes deberían concentrar las ocasiones.

"¿En la defensa que tanto se le puede reclamar? Solo hubieron dos situaciones de riesgo, no se puede hablar mucho de la defensa, se tiene que hablar de los jugadores que van adelante, que tenían generar y concretar ", añadió.

El delantero argentino llegó con el cartel de convertirse en uno de los goleadores del equipo, no obstante, su rendimiento no ha sido el mejor, pues solo ha podido anotar un gol en toda la temporada en los 6 partidos que ha disputado. Por lo que está lejos de poder ganarse un lugar en el once titular.