Figura de Juan Pablo II sorprendió con inédito calificativo sobre Universitario: "Ellos..."

Cada vez falta menos para vivir el enfrentamiento entre Universitario y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. Los merengues llega a este duelo con una gran presente, luego de lograr un importante triunfo por 1-0 ante Barcelona SC en la Copa Libertadores. Por ello, previo a este encuentro, el jugador del conjunto de Chongoyape, Iván Santillán, no dudó en elogiar a los cremas.

Santillán habló en la previa de este cotejo y destacó el gran rendimiento que siempre muestran los dirigidos por Jorge Fossati; sin embargo, también fue claro al enfatizar que pese a ello afrontarán este duelo con la mentalidad de proponer un gran juego en el campo.

"Todos sabemos lo que es la 'U', ellos siempre salen a proponer, no se guardan nada. Las veces que nos ha tocado ir a Lima a jugar con Alianza o Cristal, hemos tratado de jugar de igual a igual, no nos hemos metido a defender, tratamos de hacer nuestro juego. Somos once contra once, sabemos que tienen jugadores de jerarquía pero trataremos de hacer un buen partido", expresó para Radio Ovación.

Iván Santillán fue jugador de Universitario desde 2020-2023. Foto: Líbero

De igual manera, el exjugador de Universitario reveló que el plantel se encuentra muy emocionado de poder enfrentar a Universitario y buscarán estar 100 % concentrados para poder dar el gol en el Estadio Nacional.

"Los primeros partidos los jugamos casi todos de visita, hemos jugado solo tres partidos en Chongoyape, pero no nos afecta, en Lima siempre hemos hecho buenos partidos y es bueno jugar ante un grande que te hace estar atento y concentrado en todo momento, todo el mundo ve estos partidos y el grupo está muy motivado", añadió.

Iván Santillán opinó sobre el rendimiento de Juan Pablo II

Finalmente, el lateral de Juan Pablo II opinó sobre el rendimiento que ha mostrado el equipo Chiclayano en la Liga 1. Al respecto aseguró que si bien no empezaron de gran manera el torneo, con el transcurrir de cada jornada mejorarán su performance.

"La mayoría del plantel eran jugadores nuevos y nos costaba adecuarnos a lo que quería el entrenador, que era jugar desde atrás de buena forma, pero partido tras partido se va notando mejor la idea, cuando tratas de hacer un buen fútbol los resultados llegarán poco a poco", manifestó.