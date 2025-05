Ferrari dejó tajante opinión sobre posible fichaje de André Carrillo por la 'U': "Sería..."

André Carrillo se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas peruanos en la actualidad, pues ha destacado en cada partido que ha disputado con la camiseta del Corinthians. Es por ello que, los rumores que lo vinculan a otros equipos no han tardado en aparecer y uno de los que más revuelo ha causado fue Universitario de Deportes. Ahora, Jean Ferrari, opinó sobre la posible llegada del extremo.

Jean Ferrari opinó sobre el posible fichaje de André Carrillo por Universitario

Resulta que, el actual administrador de Universitario fue consultado sobre la posibilidad de que la 'Culebrita' se ponga la camiseta crema en un futuro próximo. Al respecto, Ferrari no dudó en asegurar que le encantaría que se llegue a dar este fichaje, pues considera que es un jugador de una gran calidad.

"Tener a un jugador como André Carrillo en las filas de Universitario de Deportes sería espectacular. Hoy la está rompiendo en Corinthians, estamos hablando de que es un jugador de una calidad única, para el Perú en general tener a un futbolista de esa magnitud sería un lujo. Que él considere a Universitario como una posibilidad, es importante para el club, ya veremos, nada está dicho", manifestó Ferrari para la Agencia Andina.

Video: Agencia Andina

De igual forma, el exfutbolista expresó que en un futuro se podrían dar las conversaciones para evaluar un posible fichaje. Además, afirmó que le encantaría tenerlo en el club, pues es un gran profesional y una gran persona.

"Las puertas (de Universitario) van a estar abiertas siempre para jugadores de esa calidad humana y futbolística, es una persona muy correcta y es un gran profesional. Las conversaciones podrían darse más adelante", añadió.

André Carrillo reveló que tuvo contacto con Jean Ferrari

Los rumores de una posible llegada de Carrillo a Universitario se vieron influenciadas por las recientes declaraciones que dejó el futbolista del 'Timao' para el programa 'La Fe del Cuto', donde reveló que conversó con el administrador de los cremas para poder llegar al equipo antes de su fichaje por el elenco brasileño.

"Hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari). Pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy me ves viviendo súper bien", expresó en su momento Carrillo.

¿Cuánto vale André Carrillo?

En la actualidad André Carrillo vive un gran momento con el Corinthians, donde se ha reafirmado como uno de los mejores jugadores del plantel, no obstante, esto no ha sido suficiente para poder recuperar su mejor valor. Según Transfermarkt, el peruano está valorizado en 1,2 millones de euros, cifra que está lejos de su máximo histórico de 12 millones.