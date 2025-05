La contundente postura de la SUNAT sobre la continuidad de Jean Ferrari en Universitario

En los últimos días, surgieron versiones que apuntaban a una posible salida de Jean Ferrari de la administración temporal de Universitario de Deportes. Por un lado se indicó que la principal razón sería una interesante propuesta para ejercer un importante cargo en la Federación peruana de Fútbol, lo cual tomó fuerza durante lo últimos días.

Por otro lado, se deslizó la posibilidad que su salida del cuadro 'merengue' se daría por su intervención en un partido político, sin embargo, la opción que más remeció a la afición fue aquella que señalaba a la SUNAT como principal responsable, según diversos medios la supervisora del proceso concursal del club, evaluaba cambios en la conducción, lo que habría generado una supuesta inestabilidad institucional.

Ante lo expuesto, Líbero ha podido confirmar —a través de fuentes directas vinculadas a la SUNAT— que el ente no tiene en agenda su remoción ni está ejerciendo presión para que deje el cargo. Es decir, si Jean Ferrari habla de una posible salida, respondería únicamente a motivos personales. Aseguran que no hay plan de desestabilización ni cambio por parte del ente estatal.

Jean Ferrari definirá su futuro en los próximos días.

Ferrari, quien asumió la administración del club en un momento crítico, ha encabezado un proceso que permitió a Universitario volver a pelear títulos y ordenarse institucionalmente. El bicampeonato logrado en 2023 y 2024, así como la proyección deportiva para 2025 consiguiendo la ansiada clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, evidencian que su gestión es positiva.

Por lo pronto, el también exjugador sigue al mando de la institución deportiva de Ate y contaría con el respaldo formal de la SUNAT. Por su lado, el actual administrador de la 'U' confesó que se encuentra contemplando las posibilidades que bordean su futuro.

"Estoy evaluando propuestas y no es solo una. Aún no he decidido nada", expresó en entrevista a Carrillo Pinto.