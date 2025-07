Fossati dio tajante opinión sobre la programación del Universitario vs Alianza: "Poco.."

Universitario estuvo cerca de llevarse una valiosa victoria en la altura del Cusco, pero terminó cediendo un empate 1-1 ante Cienciano por la segunda fecha del Torneo Clausura. Más allá del resultado, lo que también generó atención fue la declaración de Jorge Fossati, quien no dudó en pronunciarse tajantemente sobre la fecha del clásico ante Alianza Lima.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el técnico de la 'U' fue abordado por la prensa y fue consultado por su opinión sobre la programación del duelo ante Alianza Lima. “Yo sé que el jueves jugamos nosotros (contra Atlético Grau). ¿Por qué cambiaría eso?”, respondió inicialmente, intentado esquivar el tema.

Sin embargo, segundos después, Fossati decidió no callar más y lanzó una crítica directa en contra de la organización de la Liga 1. "Lo otro de la programación me parece poco serio, poco respetuoso con el hincha de Universitario. Con eso no hablo más", declaró dejando en claro su molestia por la fecha del partido.

Las palabras del estratega uruguayo han sorprendido a los hinchas, pero sobre todo han avivado más la polémica por la fecha en la que se disputará el clásico del fútbol peruano.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

Según la programación oficial de la Liga 1, el clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate.

Esta fecha fue definida en coordinación con el comando técnico de la selección peruana, liderado por Óscar Ibáñez, quien solicitó que todos los convocados (incluidos jugadores de ambos equipos) estén disponibles desde el lunes 25 para iniciar los entrenamientos de la ‘Bicolor’.

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán el domingo 24 de agosto. Foto: Carlos Félix/URPI

Sin embargo, esta programación ha generado preocupación en el conjunto crema. Y es que, Universitario llegará al duelo con apenas tres días de descanso, ya que días antes deberá disputar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras en Brasil. Un encuentro de alta exigencia física que podría afectar el rendimiento del equipo.

Álvaro Barco criticó la nueva fecha del clásico

No obstante, Jorge Fossati no ha sido el único representante de Universitario que se ha pronunciado en contra de la programación del clásico. Tras el empate ante Cienciano, el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, también alzó su voz de protesta, cuestionando tanto a la Liga 1 como a Óscar Ibáñez por establecer una fecha que, según su perspectiva, perjudica directamente al cuadro crema.

“Indignado. No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves, cuando Alianza juega miércoles. Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que jugar con Palmeiras en una cancha híbrida”, dijo a L1 MAX.