Miguel Torres respondió a Ferrari por criticar su postulación a Universitario: "Para pelear..."

Miguel Ángel Torres es uno de los candidatos voceados a cubrir la plaza que dejó Jean Ferrari en Universitario de Deportes, y en su primera aparición como postulante a la 'U' respondió a la polémica que se desató desde las declaraciones del ex administrador 'merengue'.

El tema deportivo en el club de Ate quedó de lado mientras se resuelve el cargo de la administración, y la concentración de los hinchas está puesta en la decisión de la SUNAT, así como en la postura de Torres, quien otorgó una entrevista en Tiktok para aclarar sobre su relación con Jean Ferrari.

"Yo solo tengo palabras de agradecimiento a Jean y a Franco (Velazco); yo no puedo decirle nada por todo lo que hizo en el club", inició el recordado 'Frodo' al ser consultado al respecto, además aseguró que no tiene la intención de contestar ningún tipo de controversia con el grupo que compite ante la SUNAT.

"Antonio García Pye es como un padre para mí y él lo sabe. A Álvaro Barco lo respeto por lo que ha hecho, por lo que es como gerente deportivo; yo no tengo nada en contra de ellos. Para pelear se necesitan dos personas; si ellos quieren pelear, de mi lado no van a encontrar rivalidad; todo lo contrario, agradecimiento porque son hermanos cremas y quieren lo mejor para el club, igual que yo", sostuvo.

Sobre la que sería su próxima gestión, Miguel Ángel Torres explicó que no tiene decidido recortar egresos dirigidos hacia el plantel y que haría ajustes en otros. "No soy la persona más adecuada para poder responder eso, pero, como he mencionado, yo eliminaría todos los bonos. También hacer ajustes a los sueldos de la parte únicamente administrativa; en lo deportivo lo dejaría como está porque está caminando muy bien. Los bonos, chau".

Finalmente, el exfutbolista insistió en que se encuentra capacitado para asumir el reto como cabeza de Universitario, además considera que puede otorgar el plus por haber pasado por los buenos y malos momentos que atravesó como institución el equipo 'crema'.

"Desde mi experiencia como exfutbolista profesional, conozco todas las etapas del futbolista. He vivido todas las etapas: de años austeros, años difíciles y también años bonitos. He campeonado tres años con la institución, en los años 2000, 2009 y 2013. He sido campeón del Apertura en 2002 y 2008. Y también lo que es no cobrar casi todo el año; igual estuve ahí, en los tiempos difíciles. Creo que ese valor agregado no lo tienen. La idea es generar más ingresos a la institución", apuntó.