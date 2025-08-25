Jesús Castillo feliz de jugar su primer clásico con la U y dejó fuerte mensaje: "Lado correcto"

Jesús Castillo jugó por primera vez el clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras ello, el volante que reemplazó a Rodrigo Ureña en el once de Jorge Fossati, tuvo un fuerte mensaje que, sin duda, sorprenderá a los hinchas merengues, blanquiazules y, sobre todo, a los de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Universitario recibió fuerte sanción de Indecopi tras clásico ante Alianza Lima en el Monumental

A través de su cuenta de Instagram, Castillo publicó una foto de él jugando en el Estadio Monumental de Ate acompañado de Eryc Castillo, el ecuatoriano de Alianza Lima.

Jesús Castillo feliz de jugar su primer clásico con Universitario y dejó fuerte mensaje tras duelo contra Alianza Lima: "Lado correcto de la historia"

Junto a estas imágenes, el mediocampista ofensivo que llegó desde Portugal para firmar por Universitario dejó un duro mensaje: "¡Mi primer clásico! Orgulloso de estar del lado correcto de la historia. Un solo equipo", se puede leer en el Instagram de Jesús Castillo.

Sin duda, el mensaje de Castillo será tendencia entre los hinchas de Universitario por cómo un jugador que no es de su cantera vive el clásico a favor de los merengues. A su vez, los hinchas de Sporting Cristal, quienes no se esperaban este tipo de mensajes por su pasado y por ser jugador juvenil del club.

Por último, es importante hablar del rendimiento de Jesús Castillo en el clásico frente a Alianza Lima. Según la plataforma de fútbol Flashscore, Jesús Castillo ha obtenido una puntuación de 6.9, siendo uno de los futbolistas más regulares dentro del esquema de Jorge Fossati.

Universitario y Alianza Lima empataron por Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario empató 0-0 contra Alianza Lima después de que ambos clubes disputaran sus encuentros internacionales contra Palmeiras y Universidad Católica de Ecuador. Ambos equipos lucharon por cada balón en un clásico lleno de tensiones, reflejando la intensidad con la que los jugadores vivieron este encuentro desde el inicio hasta el final del partido.