Jorge Fossati sorprende y convoca a 'joya' de Universitario para vital partido ante Melgar

Universitario de Deportes regresa a las canchas este domingo para enfrentarse a FBC Melgar de visitante por el Torneo Clausura 2025, con el objetivo claro de dar el golpe y conseguir una importante victoria en la siempre complicada ciudad de Arequipa. El DT crema, Jorge Fossati, sabe de la importancia del partido, por lo que sorprendió a los hinchas al incluir en su lista de convocados a una 'joya' del club.

El plantel de la 'U' viajó este sábado y ya se encuentra en tierras arequipeñas con la gran mayoría de sus principales figuras, pero también el estratega uruguayo decidió meter a la convocatoria a una de las principales jóvenes promesas del equipo en ataque, Nicolás Rengifo. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta.

"Nicolás Rengifo viaja a Arequipa con la delegación de la 'U''', dio a conocer el citado comunicador mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X (anteriormente llamado Twitter).

Nicolás Rengifo fue incluido en la lista de convocados de Jorge Fossati para el partido entre Universitario vs. Melgar. Foto: Universitario de Deportes

Nicolás Rengifo será una de las opciones que tendrá Universitario en ataque

De esta forma, el hijo del también futbolista Hernán Rengifo se convierte en una de las opciones que tendrá el conjunto merengue en ataque para el compromiso frente al elenco 'Dominó', pero no estará en el once titular ya que los posibles encargados de pilotar la ofensiva crema serían Álex Valera y Jairo Vélez. No obstante, esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

Nicolás Rengifo fue convocado una vez en el primer equipo de Universitario

Es preciso señalar que el ariete de 18 años ya tuvo la ocasión de ser llamado al primer equipo de la 'U' en mayo pasado con Fossati como entrenador, cuando el elenco estudiantil cayó 2-0 ante Cusco FC en la ciudad imperial por la jornada 11 del Torneo Apertura. Es más, ese compromiso fue su debut oficial, ingresando a la cancha a los 79 minutos. Además, disputó antes de ello un amistoso frente a El Nacional de Ecuador entrando desde la banca, con Fabián Bustos en el banquillo.

Nicolás Renfigo viene con continuidad en la reserva de Universitario

Pese a que no es normalmente considerado en el plantel principal, Nicolás Rengifo ha tenido rodaje futbolístico con la reserva de Universitario en la Liga 3, disputando un total de 614 minutos en 13 encuentros, donde aportó a la causa crema con un gol, que significó el triunfo frente a Juventus de Huamachuco en condición de visita.