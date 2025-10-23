Nunes sorprendió al comparar a Santamaría con figura de Sporting Cristal: "Le saca ventaja"

Estamos a solo unas horas de vivir un nuevo episodio del clásico moderno entre Sporting Cristal vs Universitario por el partido pendiente de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. En la previa del partido, el exfutbolista Jorge Amado Nunes no dudó en rendirse en elogios ante Anderson Santamaría y sorprendió al compararlo con una figura de Sporting Cristal.

Jorge Amado Nunes elogió a Anderson Santamaría

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exjugador y campeón con Universitario, Amado Nunes, fue entrevistado y abordó distintos temas relacionados con la actualidad del fútbol peruano. Entre ellos, destacó la comparación entre los defensores Anderson Santamaría, de Universitario, y Miguel Araujo, de Sporting Cristal.

Sin dudarlo, Nunes manifestó su preferencia por Santamaría, a quien elogió por su gran salida con el balón y su lectura de juego. Incluso, aseguró que el defensor crema le recuerda al histórico Juan Reynoso por su estilo y liderazgo dentro del campo.

Video: L1 MAX

“Para mí, Santamaría le saca ventaja a Araujo porque cuando agarra el balón me hace recordar a un jugador con el que tuve la suerte de jugar, que es Juan Reynoso. Él rompe la salida, es un jugador completo, porque fue volante antes”, expresó el exentrenador.

Cabe destacar que ambos defensores serán titulares en el esperado clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario, programado para este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, donde serán piezas clave en la línea defensiva de sus equipos.

Estadísticas de Anderson Santamaría

Desde su llegada a Universitario, Anderson Santamaría ha dejado soberbias actuaciones en la zaga defensiva, donde logró quitarle el puesto de titular al capitán del equipo, Aldo Corzo. Además, ha sido vital para aportar su experiencia y evitar goles en contra de los cremas.

Durante este 2025, Santamaría ha logrado disputar 12 partidos con los merengues, donde incluso logró anotar en una oportunidad. Por ello, se ha ganado los elogios de los hinchas.