Jorge A. Nunes se rindió en elogios ante delantero que firmó con la 'U' hasta 2026: "Impresionante"
El ídolo de Universitario de Deportes, Jorge Amado Nunes no dudó en destacar a un destacado atacante que tiene contrato con los cremas por toda la próxima temporada.
Universitario de Deportes cuenta las horas para enfrentar a Sporting Cristal en un duelo realmente trascendental en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025. Por ese motivo, en la antesala del choque entre cremas y celestes, el referente del club de Ate, Jorge Amado Nunes elogió a un delantero que firmó contrato hasta la temporada 2026.
Jorge Amado Nunes se rindió ante delantero que firmó con Universitario hasta 2026
El 'Tunche' Rivera es uno de los atacantes de la 'U' que se ha ganado el cariño de toda la afición debido a su entrega y cuota goleadora en cada partido. Precisamente, ahora último no fue la excepción ya que gracias a su anotación los de Jorge Fossati se llevaron una victoria clave frente a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Este resultado los posiciona como líderes absolutos en la tabla.
José Rivera es figura en Universitario esta temporada/Foto: X
Sin embargo, también hay que señalar que uno de los temas que viene generando diversos puntos de vista es la duda sobre si el delantero debe iniciar las acciones debido a su gran rendimiento esta temporada. Bajo ese panorama, Jorge Amado Nunes indicó que tranquilamente el ex Mannucci puede ser uno de los dos delanteros titulares en el conjunto estudiantil. Al respecto, aprovechó para destacar por todo lo alto, la "entrega" que muestra el jugador en cada compromiso.
"¿Tunche Rivera? Puede ser titular, sí, porque tiene condiciones. Su entrega también es impresionante. Ya es una cuestión del entrenador, pero la competencia es muy alta", manifestó en el programa 'L1 Radio'.
Números de José Rivera con Universitario esta temporada
Hoy en día, José Rivera es el delantero que cuenta con mejor promedio de gol en la Liga 1 2025, pues registra 1 tanto cada 92 minutos. La efectividad en ataque es una de las principales fortalezas que posee el futbolista nacido en Tarapoto. De hecho, en lo que corresponde a esta temporada lleva un total de 34 compromisos a nivel local e internacional. Además de 11 anotaciones, y 1115 minutos.
José Rivera tiene contrato con Universitario hasta 2026
José Rivera y su tiempo de contrato con Universitario/Foto: X
Según la información que brindó hace unos días el periodista Gustavo Peralta, el futbolista José Rivera tiene un vínculo contractual con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2026.
