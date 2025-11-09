¿Y River? Universitario puede jugar la Noche Crema con selección clasificada al Mundial 2026

Con el trofeo de tricampeón ya en sus manos, Universitario de Deportes continúa planificando todo lo que será su pretemporada 2026 y los amistosos que jugará, siendo el más importante la Noche Crema. River Plate es uno de los candidatos a ser rival del cuadro merengue en su presentación, pero recientemente se reveló que otra de las opciones que tiene el club de Ate es una selección que jugará el próximo Mundial.

Los hinchas merengues se emocionaron al saber que River Plate era uno de los tres equipos con los que estaba negociando la 'U' para la Noche Crema 2026, pero el periodista Gustavo Peralta sorprendió al mencionar que un combinado nacional que clasificó a la Copa del Mundo de Norteamérica también está dentro de las posibilidades para medir fuerzas con los dirigidos por Jorge Fossati.

"Se está negociando con River Plate. Hay una selección clasificada al Mundial que también es una posibilidad y otro club más", señaló en reciente entrevista con el programa Nada Que No Sepa, del canal de Youtube del periodista Horacio Zimmermann, aunque sin revelar de que país se trata.

Video: Nada Que No Sepa

¿Cuándo jugará Universitario la Noche Crema 2026?

Lo que aún no se sabe a ciencia cierta es cuándo se realizará la presentación del plantel 2026 de Universitario. Tanto el club de Ate como Alianza Lima han enviado la documentación respectiva para que sus partidos se realicen el sábado 24 de enero, por lo que el Ministerio del Interior será el que tenga que decidir cuándo se jugará la Noche Crema, según informó el citado comunicador.

"La 'U' no mueve su fecha y sigue diciendo que (la Noche Crema) es el 24 de enero. Yo hablo de lo que sé. La 'U' metió su solicitud después de las 7 de la noche del último viernes. El Ministerio del Interior tiene que decidir. Lo que pueden decir a su favor Alianza Lima es que ellos lo hicieron antes y tienen un rival confirmado. No creo que los dos partidos se jueguen el mismo día", agregó.