¿Fabián Bustos regresa a Universitario? Club puede dar la sorpresa: "Se definirá..."

¿Javier Rabanal no llega? Cuando se pensaba que Universitario de Deportes tenía todo para confirmar al entrenador español, se conoció inesperada noticia.

Erickson Acuña
Fabián Bustos logró el bicampeonato con Universitario.
Fabián Bustos logró el bicampeonato con Universitario. | AFP | Composición: Líbero
La temporada 2025 de la Liga 1 se termina y los diferentes equipos ya planifican lo que será el 2026, con las renovaciones, fichajes y salidas, tanto futbolistas como entrenadores. En ese contexto, el nombre de Fabián Bustos llamó la atención de los hinchas con su posible llegada a Universitario.

Alan Cantero reveló si Universitario intenta ficharlo para dejar Alianza

PUEDES VER: Cantero confirmó contacto con Universitario y reveló dónde quiere jugar en 2026: "Mi intención..."

Como se recuerda, el estratega argentino dejó el fútbol peruano cuando dirigía a los cremas en pleno Torneo Apertura, para partir a Olimpia. Su estadía en el club paraguayo no fue como esperaba y terminó saliendo antes de tiempo, por lo que quedó libre para ser una de las opciones de la ‘U’.

¿Fabián Bustos y una nueva historia en Universitario?

“Información de Universitario de Deportes: Si bien la opción está avanzada y la dirección deportiva se inclina por el español Javier Rabanal (como informamos aún no hay acuerdo total), la administración también maneja como alternativa a Fabián Bustos por su conocimiento del plantel, del fútbol peruano y por su entendimiento de la institución. Ojo: hoy no está descartado, como se venía señalando. Todo se definirá pronto”, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

Fabián Bustos

Fabián Bustos tuvo un paso importante por Universitario

Cabe recordar que el extécnico merengue llegó a Paraguay en medio de gran expectativa y debate entre hinchas cremas, pues dejó Ate en plena competencia local e internacional. Ahora, puede escribir una nueva historia en la 'U' en caso se concrete.

Con la salida de Jorge Fossati tras lograr el tricampeonato de la Liga 1, Universitario empezó en la búsqueda del técnico ideal que permita conquistar el 'Tetra' y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026.

Fabián Bustos: clubes a los que ha dirigido

  • Manta (Ecuador)
  • Deportivo Quito
  • Imbabura (Ecuador)
  • Técnico Universitario (Ecuador)
  • Macará (Ecuador)
  • LDU Portoviejo (Ecuador)
  • Delfín
  • Barcelona de Ecuador
  • Santos (Brasil)
  • América Mineiro
  • Universitario
  • Olimpia

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

