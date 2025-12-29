Periodista español resaltó la grandeza de Universitario: "Club místico del fútbol sudamericano"

Javier Rabanal es el flamante entrenador de Universitario para disputar la Liga 1 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El estratega español fue entrevistado por Radio Marca Tenerife y habló sobre el cuadro crema.

Periodista español del medio resaltó la grandeza de Universitario y señaló que en el fútbol sudamericano, el cuadro crema es un club importante, con historia.

"Saben que Universitario es uno de los clubes místicos del fútbol sudamericano", expresó el comunicador en el programa.

Javier Rabanal reveló detalles sobre su llegada a Universtario

El entrenador español, que salió campeón en la Liga de Ecuador, Javier Rabanal, contó que Álvaro Barco era la persona que estaba muy interesado en concretar su llegada a Universitario.

"Empecé a tener algunas desavenencias con IDV, por eso preferí no pelear con gente que nos llevamos muy bien y que nos apreciamos mucho. Por eso dijimos que lo mejor era dejarlo ahí. En eso salió el rumor que Fossati no iba a seguir por discrepancias y en dos semanas se juntó todo porque pasaron una propuesta y mi representante me dijo que había posibilidades reales de ir, que Álvaro Barco estaba muy interesado", contó Rabanal.

Además, el estratega indicó que Alfonso Barco, hijo del director deportivo de la 'U', lo conoce muy bien porque se enfrentaron en el fútbol ecuatoriano. El DT puntualizó que las negociaciones con los cremas fue muy rápido.

"Su hijo había jugado en la liga ecuatoriana y nos conocía bien, nos había sufrido. Y se dio todo muy rápido, y enseguida se cerró el acuerdo. A mí me apetecía mucho ir ahí de todas las ofertas que tenía. Cuando me vine a dar cuenta, Fossati se estaba despidiendo y yo estaba yendo a firmar", finalizó.