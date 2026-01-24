¡Goleada Monumental! José 'Tunche' Rivera anota el 3-0 de Universitario a U de Chile por la Noche Crema

Sobre los 66 minutos, José Rivera se estrenó por todo lo alto con una anotación ante U de Chile en la noche de presentación de Universitario de Deportes. El popular 'Tunche' se anticipó al defensa central y empujó el esférico para sellar el 3-0 parcial de los cremas ante los chilenos.

Queda claro que es una fiesta monumental en el distrito de Ate con los goles que viene regalando el tricampeón del fútbol peruano a su fiel afición. El sueño del tetracampeonato se mantiene intacto, por lo que ahora se aguarda el debut oficial en la Liga 1 2026.

Esta anotación se dio tras un desborde por la banda de José Carabalí, quien envió un centro fortísimo al área chica. Ahí apareció el 'Tunche' Rivera para darle un ligero empujón al balón y desestabilizar el portero de U de Chile. El esférico ingresó sin problema y todos los hinchas estallaron de alegría.

Una gran presentación del atacante de Universitario, quien sigue batallando en cada entrenamiento para no perder protagonismo en el primer equipo. El delantero de 28 años es parte de los méritos obtenidos de los 'merengues', por lo que ahora espera hacer historia con el anhelado tetracampeonato.