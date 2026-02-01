Administrador de Universitario reveló si ficharán mas futbolistas de cara al 2026: "Ya está..."

Universitario de Deportes comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1 al vencer por 2-0 a ADT en el Estadio Monumental. El equipo crema demostró solidez colectiva y eficacia en los momentos clave del encuentro, lo que le permitió sumar sus primeros tres puntos y dejar una buena impresión en el inicio del campeonato.

Franco Velazco, administrador de Universitario, reveló si ficharán más jugadores de cara al 2026

Tras el compromiso, el administrador del club, Franco Velazco, destacó la importancia del resultado y reveló si harán más fichajes de cara al 2026. “Ha sido un triunfo bien logrado, y nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas. Hemos armado un plantel muy sólido y ya está cerrado”, señaló, resaltando el trabajo realizado en la conformación del equipo para la temporada.

Velazco también se refirió a la situación administrativa y deportiva relacionada con Williams Riveros, aclarando que el club tomó una decisión firme para no afectar la planificación del plantel. “Ya lo hemos inscrito a Williams, es ponerle parte final a todas estas idas y vueltas, no podemos estar dependiendo de una entidad del Estado. Aprovechamos que hoy cumpla su fecha de sanción y que esté listo para la próxima fecha”, explicó.

Video: L1MAX

En esa misma línea, el administrador crema sostuvo que esperar más tiempo no era una opción viable para la institución. “Esperar un pronunciamiento y postergar decisiones en las partes deportivas no era lo más conveniente”, afirmó, dejando en claro que la prioridad es mantener estabilidad y competitividad en el equipo durante el torneo.

Sobre las aspiraciones deportivas de Universitario, Velazco fue cauto pero ambicioso. El tema del tetracampeonato ha despertado ilusión entre los hinchas, aunque desde la interna mantienen los pies sobre la tierra. “El tema del tetracampeonato está generando mucha expectativa en el hincha de la ‘U’. Nosotros estamos concentrados en lograr el campeonato. Además, para nosotros es importante representar a Perú en un torneo internacional”, indicó.

En el aspecto económico, el administrador destacó un crecimiento significativo de la institución respecto al año pasado. “Hemos crecido alrededor de 20 millones de soles con respecto al año 2024. Hubo un crecimiento importante en el patrocinador de la indumentaria deportiva, hemos duplicado su valor”, reveló, evidenciando una mejora en la gestión financiera del club.

Finalmente, Velasco envió un mensaje directo a la hinchada crema, resaltando su rol clave a lo largo de la temporada. “Al hincha de la ‘U’ que nos siga apoyando, vamos a romper récords de taquilla seguramente. Sabemos que en las buenas y malas, las tribunas van a apoyar al equipo”, concluyó, confiando en que el respaldo del público será un factor determinante en el camino de Universitario en la Liga 1.