Ex Central Córdoba expresó su felicidad por jugar en Universitario: "Contento"

Universitario de Deportes ha fichado a cinco jugadores extranjeros de cara a la temporada 2026 y solo dos de ellos han logrado debutar con la camiseta merengue en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Estamos hablando del ex futbolista de Central Córdoba, Lisandro Alzugaray, quien expresó su emoción por jugar en la escuadra crema.

Exjugador de Central Córdoba expresó su emoción por debutar en Universitario de Deportes

A través de su cuenta de Instagram, Alzugaray escribió unos párrafos sobre qué significó para él debutar con Universitario ante ADT por la primera fecha del Apertura de la Liga 1.

El delantero argentino expresó su felicidad por comenzar a jugar en el Estadio Monumental frente a una gran cantidad de aficionados que asistieron al inicio del campeonato peruano.

Además, expresó que se siente bien empezar el campeonato peruano ganando, ya que es importante para buscar el tetracampeonato del fútbol peruano.

"Contento por empezar el torneo con una victoria y especialmente por debutar oficialmente con esta camiseta. ¡Vamos la U!", se puede leer en las redes de Alzugaray.

Lisandro Alzugaray fichó por Universitario

Lisandro Alzugaray es el nuevo futbolista de Universitario de Deportes, procedente de Liga de Quito, club en el que se convirtió en leyenda tras anotar varios goles y ser campeón de la Copa Sudamericana. El delantero argentino ha firmado con la escuadra merengue hasta finales de la temporada 2027.

Lisandro Alzugaray en Central Córdoba

Entre el 2019 y 2020, Alzugaray jugó en Central Córdoba, donde disputó 25 partidos oficiales en la Copa Argentina, Copa Superliga y Superliga Argentina. Durante estos enfrentamientos, logró anotar 5 goles y brindar 3 asistencias.