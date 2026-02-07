Iván Colman, figura de Cusco FC, fue sincero y dio rotundo concepto de Universitario: "Equipo..."

Universitario de Deportes afrontará uno de sus desafíos más importantes en este inicio de año, ya que enfrentarán a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los cremas visitarán la ciudad imperial y deberán hacerle frente a uno de los equipos que buscan ser protagonistas. Previo a este duelo, Iván Colman no se guardó nada y dio una impensada opinión de los cremas.

Iván Colman, figura de Cusco FC, dio rotundo concepto de Universitario

Este compromiso se perfila ser el más importante de esta jornada de la Liga 1 debido a que se tratan de los equipos más protagonistas de la última temporada. Por ello, Iván Colman, volante de Cusco FC, conversó con el programa 'Estudio Fútbol' y dio sus impresiones sobre el duelo ante Universitario.

Tras la consulta, el mediocentro argentino no dudó en resaltar la jerarquía que tienen los cremas catalogándolos como el mejor equipo del fútbol peruano en la actualidad tras haber salido tricampeones nacionales, un factor que representará una motivación extra para el cuadro cusqueño.

Video: Estudio Fútbol

"Es importante jugar contra la U, es un equipo grande, y obviamente más en nuestra casa. Nos imaginamos que la cancha va a estar llena de gente y eso nos motiva mucho. Son los mejores y son los tricampeones, pero nosotros haremos lo nuestro, hemos venido jugando dos años seguidos así y nos ha dado resultados. No cambiamos la forma de jugar sea el rival que sea"

Del mismo modo, Colman reveló que Cusco FC no plantea realizar grandes modificaciones en su esquema de juego, ya que les ha dado resultado en los últimos años.

Cusco FC no conoce de triunfos en el año

En lo que va del año, Cusco FC ha disputado 3 partidos (dos amistoso y uno por la Liga 1) donde no logró conseguir triunfos, dejando un saldo de dos derrotas y un empate. De hecho, el equipo de Miguel Rondelli no mostró su mejor imagen en su debut ante Alianza Atlético y terminó cayendo por la mínima.