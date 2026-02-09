Ex Rosario Central se pronuncia tras empate polémico de Universitario en Cusco: "Todos lo vieron"

Universitario de Deportes ha sido el club del pasado fin de semana tras ser protagonista de un hecho polémica que le terminó quitando la victoria ante Cusco FC. Un penal a favor de los 'guerreros dorados' generó un sinfín de reacciones en el ámbito deportivo, y ahora un ex Rosario Central sorprendió al dar declaraciones.

Ex Rosario Central declaró tras polémica en Universitario

Nos referimos a Caín Fara, actual defensa de Universitario de Deportes que llegó a tienda crema por todo el 2026. Con pasado en diversos clubes de Argentina, como Rosario Central, arribó a la capital luego del empate ante Cusco FC y no se guardó nada ante los periodistas locales.

En primera instancia decidió aclarar que el equipo tenía el deseo de sumar tres puntos en una plaza complicada, pero decidió no ahondar en el tema de la polémica, ya que conoce que cualquier declaración puede ser tomado de mala manera y generar una sanción contra su persona por parte de las autoridades.

"Me sentí bien pese a la altura. Queríamos irnos con los 3 puntos, pero pasó lo que pasó y ya está. Creo que todos lo vieron en las cámaras y es al pedo entrar en una polémica porque después te sancionan. Si sé que Kevin Ortega le dijo a unos compañeros que se equivocó, pero bueno puede ser. Los seres humanos se equivocan y eso queda al criterio. El arbitraje corresponde a una autocrítica de la Liga 1 para que puedan mejorar", declaró Caín Fara tras su llegada a Lima.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Lo cierto, es que desde Universitario ha mostrado su total rechazo por las acciones de los jueces involucrados, por lo que ya se tomó la primera firme decisión de la CONAR en sancionar a Kevin Ortega por ser el principal responsable de cobrar un penal polémico que condicionó el marcador final.

¿En qué clubes jugó Caín Fara?