Atención Universitario: Coquimbo Unido y los resultados que alcanzó antes del partido por Copa

Universitario de Deportes se prepara para lo que será su enfrentamiento contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, encuentro que se realizará en el Estadio Monumental de Ate este martes 14 de abril. En ese sentido, muchos hinchas cremas se preguntan cómo llega el elenco chileno para este duelo por la fecha de la Libertadores.

Para este compromiso, 'Los Piratas' llegan con un rendimiento irregular, pues solo han ganado dos de sus cinco partidos. En ese contexto, en el torneo chileno, Coquimbo se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones.

¿Cómo llega Coquimbo para su partido contra Universitario?

Para el encuentro contra Universitario, Coquimbo llega con 12 puntos, ubicándose en el puesto 9, a solo dos puntos de alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. Por su parte, los dirigidos por Javier Rabanal se encuentran en el puesto 4, luchando por alcanzar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1.

Tabla de posiciones de la liga chilena. Foto: Flashcore

Últimos partidos de Coquimbo Unido en la liga chilena

Estos son los últimos partidos del elenco visitante en el torneo chileno, donde ha podido ganar dos de sus cinco partidos.

Coquimbo 3-2 Cobresal (G)

Coquimbo 0-1 U. de Chile (P)

Huachipato 1-3 Coquimbo (G)

Coquimbo 0-1 Dep. Concepción (P)

U. Católica 3-1 Coquimbo (P)

¿Cuándo juegan Universitario vs Coquimbo por la Libertadores?

El encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 se disputará el martes 14 de abril en el Estadio Monumental.