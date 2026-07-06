Héctor Cúper alista la nueva versión de Universitario con otro esquema para el Clausura

Héctor Cúper empieza a moldear la nueva versión de Universitario. El técnico argentino trabaja en una propuesta renovada para afrontar el Torneo Clausura, con el objetivo de potenciar el rendimiento colectivo sin perder el equilibrio que caracteriza a sus equipos.

El estratega reveló que ensaya variantes tácticas durante los entrenamientos y amistosos. La idea es ofrecer un equipo con más alternativas en ataque y un funcionamiento más dinámico para afrontar la segunda parte de la temporada.

Entre las novedades, Cúper no descartó utilizar juntos a Gianluca Lapadula y Álex Valera. La posible sociedad entre ambos delanteros genera gran expectativa en la hinchada crema y podría convertirse en una de las principales armas ofensivas.

El entrenador considera que la competencia interna será determinante para elevar el nivel del plantel. La llegada de los refuerzos le brinda más opciones para modificar el esquema y responder a distintos escenarios de juego.

Con un grupo cada vez más completo, Universitario busca evolucionar en su idea de juego sin renunciar a la solidez táctica. Cúper confía en que el trabajo de pretemporada permitirá llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.