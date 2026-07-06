- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- España vs Portugal
- Estados Unidos vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Héctor Cúper alista la nueva versión de Universitario con otro esquema para el Clausura
El técnico crema ensaya cambios tácticos, busca un equipo más dinámico y no descarta juntar a Gianluca Lapadula con Álex Valera en el ataque.
Héctor Cúper empieza a moldear la nueva versión de Universitario. El técnico argentino trabaja en una propuesta renovada para afrontar el Torneo Clausura, con el objetivo de potenciar el rendimiento colectivo sin perder el equilibrio que caracteriza a sus equipos.
PUEDES VER: Universitario a punto de concretar nuevo fichaje para el Clausura 2026: "Avanzado lo del..."
El estratega reveló que ensaya variantes tácticas durante los entrenamientos y amistosos. La idea es ofrecer un equipo con más alternativas en ataque y un funcionamiento más dinámico para afrontar la segunda parte de la temporada.
Entre las novedades, Cúper no descartó utilizar juntos a Gianluca Lapadula y Álex Valera. La posible sociedad entre ambos delanteros genera gran expectativa en la hinchada crema y podría convertirse en una de las principales armas ofensivas.
El entrenador considera que la competencia interna será determinante para elevar el nivel del plantel. La llegada de los refuerzos le brinda más opciones para modificar el esquema y responder a distintos escenarios de juego.
Con un grupo cada vez más completo, Universitario busca evolucionar en su idea de juego sin renunciar a la solidez táctica. Cúper confía en que el trabajo de pretemporada permitirá llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00