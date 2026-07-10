En Argentina revelan que Universitario firmará a seleccionado argentino: "Hasta 2028"

Universitario de Deportes ultima sus preparativos para el amistoso con Millonarios, su penúltima prueba antes de su debut en el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el club aún no cierra el mercado de pases y, desde Argentina, revelaron que llegó a un acuerdo con un volante que pasó por la 'Albiceleste'.

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En Argentina revelan que Universitario firmará a seleccionado argentino

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta reveló que la dirección deportiva y el comando técnico de la ‘U’ han decidido que Juan Manuel Requena sea su próximo fichaje para cubrir la zona de pivote en el mediocampo. En ese sentido, su colega argentino Adriano Savalli confirmó que ya hay un consenso para incorporarlo.

El comunicador extranjero señaló que ambas partes llegaron a un acuerdo para que dispute el Torneo Clausura y que su contrato será válido hasta la temporada 2028. No obstante, aún queda definir el día en que llegará a territorio peruano.

Juan Manuel Requena se convertirá en jugador de Universitario

“Universitario llegó a un acuerdo por Juan Manuel Requena. Contrato hasta mediados de 2028. Se conversa para definir su viaje”, fue la información que compartió el citado comunicador mediante su cuenta de ‘X’.

De esta forma, solo es cuestión de horas para que Juan Manuel Requena tenga todo listo para sumarse a Universitario y cubra uno de los puestos en los que más ha sufrido el equipo tras la salida de Ureña.

Juan Manuel Requena y su paso por la selección de Argentina

El pivote fue considerado en su momento uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino. Por ello, recibió el llamado para integrar un microciclo con la selección de Argentina Sub-20 en la temporada 2017, donde estuvo al mando del DT Sebastián Beccacece.