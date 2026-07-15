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¡Una máquina! Universitario goleó 5-1 a complicado rival y desató la algarabía en toda su hinchada

Universitario maravilló con un gran rendimiento y terminó venciendo por goleada a su rival. Los cremas suman tres puntos importantes con miras al título nacional.

Angel Curo
Universitario goleó 5-1 a complicado rival y desató la algarabía en toda su hinchada
Universitario goleó 5-1 a complicado rival y desató la algarabía en toda su hinchada | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes es consciente de que debe conseguir la mayor cantidad de victorias posibles para seguir firme en su objetivo de conquistar el título del fútbol peruano y responder a la exigencia de su hinchada. Precisamente, la euforia se apoderó de Ate luego de que el equipo consiguiera un importante triunfo por 5-1 ante su rival en el torneo.

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Universitario goleó 5-1 a complicado rival y desató la algarabía en toda su hinchada

La escuadra crema sabía que no podía fallar en esta jornada y terminó quedándose con los tres puntos. No obstante, en esta ocasión no se trata del plantel comandado por Héctor Cúper, sino de las divisiones menores del club, que recientemente se enfrentaron ante ADT en la Liga Nacional Juvenil Sub-18.

Este encuentro fue válido por la fecha 10 del Grupo B y se disputó en las instalaciones de Campo Mar. La escuadra merengue llegó con la obligación de ganar para meter presión en la pelea por el liderato. Fue entonces cuando apareció la figura de Víctor Calagua, quien se hizo presente en el marcador en dos oportunidades.

Universitario de Deportes

Universitario venció a ADT en la Liga Nacional Juvenil Sub-18

Junto a él, los jóvenes futbolistas Luis Cabrera, Adam James y Luis Sánchez ampliaron la ventaja para la U. Si bien ADT logró descontar, la escuadra de Ate sentenció el partido con un contundente 5-1.

Esta victoria no solo desató una gran emoción entre los hinchas, sino que también le valió tres puntos esenciales a Universitario, que venía de dejarse puntos importantes en los últimos partidos.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Juvenil Sub-18

Grupo BPJDGPuntos
1. Alianza Lima10+1524
2. Universitario10+1419
3. Sport Huancayo10-617
4. Sporting Cristal9+1116
5. Sport Boys10-210
6. San Martín7-19
7. AD Cantolao10-109
8. ADT de Tarma10-155
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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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